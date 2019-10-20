2019-10-20T10:21:52+03:00
Происшествия

На Гвардейском проспекте в Калининграде столкнулись сразу три автомобиля

Четыре человека попали в больницу, двое из них - в реанимации
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Опель и Ниссан, столкнувшиеся на Гвардейском проспектеОпель и Ниссан, столкнувшиеся на Гвардейском проспектеФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:

В ночь с субботы на воскресенье в центре Калининграда произошло ДТП, в котором пострадали сразу четыре человека. Как сообщают очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, белый «Мерседес», поворачивая с Гвардейского проспекта налево в сторону проспекта Мира, зацепил «Ниссан», который мчался со стороны площади Победы в направлении памятника 1200 гвардейцам. «Ниссан», в свою очередь, вынесло на встречную полосу прямо на «Опель».

В результате пострадали сразу четыре человека, которых оперативно увезли на «скорой». Двое, как сообщают свидетели аварии, были в очень тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Багратионовском районе сгорела баня, а в Гусеве – кирпичный сарай
В центре Калининграда прошел Марш против рака
Калининградская "Балтика" обыграла "Нефтехимик" и поднялась на пятое место
Умер двукратный финалист Кубка Дэвиса по теннису Александр Волков
В Багратионовске за 74 млн рублей хотят построить культурно-досуговый центр
В Черняховске водитель "Мерседеса" сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Житель Ладушкина ограбил беспомощного инвалида
В Черняховске вечеринка в сауне закончилась дракой и сломанной челюстью
Алиханов прокомментировал возможную отмену концерта Little Big в Калининграде
Загадочную шахту Анна в Янтарном хотят открыть для туристов
Калининградские пожарные четыре раза выезжали на тушение бытовых отходов
Концерт Little Big в Калининграде хотят отменить из-за "пропаганды мата, насилия и пошлости"
Все на футбол! После сегодняшнего матча "Балтика" может ворваться в четверку лидеров
Несколько пьяных калининградцев не смогли поймать одну грабительницу