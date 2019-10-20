На Гвардейском проспекте в Калининграде столкнулись сразу три автомобиля

СЕГОДНЯ 10:21 2019-10-20T10:21:52+03:00

Четыре человека попали в больницу, двое из них - в реанимации

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В ночь с субботы на воскресенье в центре Калининграда произошло ДТП, в котором пострадали сразу четыре человека. Как сообщают очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, белый «Мерседес», поворачивая с Гвардейского проспекта налево в сторону проспекта Мира, зацепил «Ниссан», который мчался со стороны площади Победы в направлении памятника 1200 гвардейцам. «Ниссан», в свою очередь, вынесло на встречную полосу прямо на «Опель».

В результате пострадали сразу четыре человека, которых оперативно увезли на «скорой». Двое, как сообщают свидетели аварии, были в очень тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU