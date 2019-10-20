2019-10-20T10:49:04+03:00
Происшествия

В Багратионовском районе сгорела баня, а в Гусеве – кирпичный сарай

В обоих случаях в результате пожара обрушилась кровля
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининградской области за минувшие сутки произошло 5 пожаров, в которых, к счастью, никто не пострадал. Один из них случился в 19:13 19 октября в поселке Дубровка Багратионовского городского округа. Горела одноэтажная кирпичная баня размером 7х5 метров. Прибывший на место пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-18 в составе 4 человек и 1 единицы не смог допустить обрушения кровли.

Второе крупное возгорание произошло 20 октября в 00:32 на улице Морской в Гусеве. Там в отдельно стоящем кирпичном сарае размером 9х8 метров также сгорела и обрушилась кровля по всей площади. В ликвидации пожара принимали участие спасатели ПСЧ-13 в составе 8 человек и 2 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Куршской косе в двух ДТП три человека получили травмы
Тренер калининградского «Локомотива»: Мы проиграли, потому что наделали много ошибок
Гусевские волонтеры привели в порядок воинское захоронение времен Первой Мировой войны
Волейболистки калининградского «Локомотива» уступили «Динамо» из Казани со счетом 2:3
На Гвардейском проспекте в Калининграде столкнулись сразу три автомобиля
В центре Калининграда прошел Марш против рака
Калининградская "Балтика" обыграла "Нефтехимик" и поднялась на пятое место
Умер двукратный финалист Кубка Дэвиса по теннису Александр Волков
В Багратионовске за 74 млн рублей хотят построить культурно-досуговый центр
В Черняховске водитель "Мерседеса" сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Житель Ладушкина ограбил беспомощного инвалида
В Черняховске вечеринка в сауне закончилась дракой и сломанной челюстью
Алиханов прокомментировал возможную отмену концерта Little Big в Калининграде
Загадочную шахту Анна в Янтарном хотят открыть для туристов
Калининградские пожарные четыре раза выезжали на тушение бытовых отходов
Концерт Little Big в Калининграде хотят отменить из-за "пропаганды мата, насилия и пошлости"
Все на футбол! После сегодняшнего матча "Балтика" может ворваться в четверку лидеров
Несколько пьяных калининградцев не смогли поймать одну грабительницу