В Багратионовском районе сгорела баня, а в Гусеве – кирпичный сарай

СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-20T10:49:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области за минувшие сутки произошло 5 пожаров, в которых, к счастью, никто не пострадал. Один из них случился в 19:13 19 октября в поселке Дубровка Багратионовского городского округа. Горела одноэтажная кирпичная баня размером 7х5 метров. Прибывший на место пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-18 в составе 4 человек и 1 единицы не смог допустить обрушения кровли.

Второе крупное возгорание произошло 20 октября в 00:32 на улице Морской в Гусеве. Там в отдельно стоящем кирпичном сарае размером 9х8 метров также сгорела и обрушилась кровля по всей площади. В ликвидации пожара принимали участие спасатели ПСЧ-13 в составе 8 человек и 2 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU