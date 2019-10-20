Волейболистки калининградского «Локомотива» уступили «Динамо» из Казани со счетом 2:3

СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-20T11:30:48+03:00

Встреча была не очень удачной для калининградской команды Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".

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В субботу 19 октября волейболистки калининградского «Локомотива» провели свою первую домашнюю игру сезона. Матч собрал почти три с половиной тысячи зрителей, и игра действительно была очень зрелищной.

В середине третьей партии ситуация складывалась так, что казалось, будто и пятого сета не будет. В итоге, «Локомотив» все-таки проиграл, но в упорной борьбе со счетом 2:3 (22:25, 20:25, 25:19, 25:23 и 8:15).

- Казалось, что психологическое преимущество в решающем сете должно быть у хозяек, - сообщает пресс-служба клуба. - Однако начало пятого сета осталось за гостями 4:1, а в действиях «Локомотива» почему-то появился некоторый сумбур. Возможно, если бы и пятую партию играли до 25 очков, калининградкам удалось бы совершить ещё один камбэк. Но этот сет оказался слишком коротким для очередного чуда. 15:8 - партия осталась за «Динамо-Казань», которое и выиграло матч.

ИСТОЧНИК KP.RU