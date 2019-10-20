Гусевские волонтеры привели в порядок воинское захоронение времен Первой Мировой войны

СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-20T12:54:17+03:00

Работы по восстановлению продолжались около двух лет

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В субботу 19 октября волонтеры закончили работы на воинском захоронении времен Первой Мировой войны, расположенном между поселками Ольховатка и Дубрава, на границе Гусевского и Озерского городских округов. Всего в нем похоронено 11 воинов: 3 русских и 8 немцев.

Координатор волонтеров Валерий Гусаров сообщил «Комсомолке», что работы по постановлению братской могилы проходили в течение двух лет.

- Кресты были разбиты, поэтому мы приняли решение восстановить их следующим способом: взяли те разломанные части, что были сброшены мародерами в ямы, спроектировали формы новых надгробий, и поместили в их сердцевины разбитые кресты, - говорит Гусаров. – Потом обработали лицевую часть.

Деньги на материалы, по словам Валерия Гусарова, были выделены компанией GS Групп, а среди волонтеров, в основном, были жители города Гусева.

- Так как у нас не было схемы этого воинского захоронения, - продолжает координатор волонтеров, - то мы расположили кресты так, как они были обнаружены.

ИСТОЧНИК KP.RU