Гусевские волонтеры привели в порядок воинское захоронение времен Первой Мировой войны
В субботу 19 октября волонтеры закончили работы на воинском захоронении времен Первой Мировой войны, расположенном между поселками Ольховатка и Дубрава, на границе Гусевского и Озерского городских округов. Всего в нем похоронено 11 воинов: 3 русских и 8 немцев.
Координатор волонтеров Валерий Гусаров сообщил «Комсомолке», что работы по постановлению братской могилы проходили в течение двух лет.
- Кресты были разбиты, поэтому мы приняли решение восстановить их следующим способом: взяли те разломанные части, что были сброшены мародерами в ямы, спроектировали формы новых надгробий, и поместили в их сердцевины разбитые кресты, - говорит Гусаров. – Потом обработали лицевую часть.
Деньги на материалы, по словам Валерия Гусарова, были выделены компанией GS Групп, а среди волонтеров, в основном, были жители города Гусева.
- Так как у нас не было схемы этого воинского захоронения, - продолжает координатор волонтеров, - то мы расположили кресты так, как они были обнаружены.
ИСТОЧНИК KP.RU