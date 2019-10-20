2019-10-20T12:54:17+03:00
Общество

Гусевские волонтеры привели в порядок воинское захоронение времен Первой Мировой войны

Работы по восстановлению продолжались около двух лет
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Восстановленное воинское захоронениеВосстановленное воинское захоронениеФото: Александр Казеннов
Изменить размер текста:

В субботу 19 октября волонтеры закончили работы на воинском захоронении времен Первой Мировой войны, расположенном между поселками Ольховатка и Дубрава, на границе Гусевского и Озерского городских округов. Всего в нем похоронено 11 воинов: 3 русских и 8 немцев.

Координатор волонтеров Валерий Гусаров сообщил «Комсомолке», что работы по постановлению братской могилы проходили в течение двух лет.

- Кресты были разбиты, поэтому мы приняли решение восстановить их следующим способом: взяли те разломанные части, что были сброшены мародерами в ямы, спроектировали формы новых надгробий, и поместили в их сердцевины разбитые кресты, - говорит Гусаров. – Потом обработали лицевую часть.

Деньги на материалы, по словам Валерия Гусарова, были выделены компанией GS Групп, а среди волонтеров, в основном, были жители города Гусева.

- Так как у нас не было схемы этого воинского захоронения, - продолжает координатор волонтеров, - то мы расположили кресты так, как они были обнаружены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Куршской косе в двух ДТП три человека получили травмы
Тренер калининградского «Локомотива»: Мы проиграли, потому что наделали много ошибок
Волейболистки калининградского «Локомотива» уступили «Динамо» из Казани со счетом 2:3
В Багратионовском районе сгорела баня, а в Гусеве – кирпичный сарай
На Гвардейском проспекте в Калининграде столкнулись сразу три автомобиля
В центре Калининграда прошел Марш против рака
Калининградская "Балтика" обыграла "Нефтехимик" и поднялась на пятое место
Умер двукратный финалист Кубка Дэвиса по теннису Александр Волков
В Багратионовске за 74 млн рублей хотят построить культурно-досуговый центр
В Черняховске водитель "Мерседеса" сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Житель Ладушкина ограбил беспомощного инвалида
В Черняховске вечеринка в сауне закончилась дракой и сломанной челюстью
Алиханов прокомментировал возможную отмену концерта Little Big в Калининграде
Загадочную шахту Анна в Янтарном хотят открыть для туристов
Калининградские пожарные четыре раза выезжали на тушение бытовых отходов
Концерт Little Big в Калининграде хотят отменить из-за "пропаганды мата, насилия и пошлости"
Все на футбол! После сегодняшнего матча "Балтика" может ворваться в четверку лидеров
Несколько пьяных калининградцев не смогли поймать одну грабительницу