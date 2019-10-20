2019-10-20T13:10:51+03:00
Спорт

Тренер калининградского «Локомотива»: Мы проиграли, потому что наделали много ошибок

Андрей Воронков заметил, что «Динамо-Казань» усиленно готовились к встрече с его клубом
Иван МАРКОВ
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Главный тренер калининградского волейбольного клуба «Локомотив» Андрей Воронков сразу после матча, в котором его подопечные проиграли казанскому «Динамо», рассказал, в чем была причина поражения.

- В прошлом сезоне казанской команде катастрофически не везло в матчах с нами, - заявил Воронков. - Поэтому в этот раз к игре соперники подошли максимально ответственно. В первом туре они даже оставили основных игроков дома, пожертвовав результатом в матче с «Сахалином».

Несмотря на то, что калининградские волейболистки уступили, по мнению Воронкова, потенциал у них есть.

- Только раскрывать его мы начали в третьей партии, уступая 0:2, - продолжил тренер. - Считаю, что этот матч мы сами проиграли. В будущем это недопустимо. Но есть и положительные моменты – очень достойно сыграли волейболистки, которые вышли на замену. Мы в трудной ситуации смогли сравнять счет в матче, но в пятой партии уступили, так как наделали много ошибок. Огромное спасибо нашим болельщикам. Они в очередной раз нам очень помогли. Их поддержка чувствовалась в каждом розыгрыше. Надеюсь, что в дальнейшем наш тандем – болельщиков и команды – поможет нам добиваться побед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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