Тренер калининградского «Локомотива»: Мы проиграли, потому что наделали много ошибок
Главный тренер калининградского волейбольного клуба «Локомотив» Андрей Воронков сразу после матча, в котором его подопечные проиграли казанскому «Динамо», рассказал, в чем была причина поражения.
- В прошлом сезоне казанской команде катастрофически не везло в матчах с нами, - заявил Воронков. - Поэтому в этот раз к игре соперники подошли максимально ответственно. В первом туре они даже оставили основных игроков дома, пожертвовав результатом в матче с «Сахалином».
Несмотря на то, что калининградские волейболистки уступили, по мнению Воронкова, потенциал у них есть.
- Только раскрывать его мы начали в третьей партии, уступая 0:2, - продолжил тренер. - Считаю, что этот матч мы сами проиграли. В будущем это недопустимо. Но есть и положительные моменты – очень достойно сыграли волейболистки, которые вышли на замену. Мы в трудной ситуации смогли сравнять счет в матче, но в пятой партии уступили, так как наделали много ошибок. Огромное спасибо нашим болельщикам. Они в очередной раз нам очень помогли. Их поддержка чувствовалась в каждом розыгрыше. Надеюсь, что в дальнейшем наш тандем – болельщиков и команды – поможет нам добиваться побед.
ИСТОЧНИК KP.RU