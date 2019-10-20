2019-10-20T13:47:07+03:00
Происшествия

На Куршской косе в двух ДТП три человека получили травмы

При этом, среди пострадавших не было водителей
Иван МАРКОВ
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Шкода, водитель которой не справился с управлениемШкода, водитель которой не справился с управлениемФото: УМВД по Калининградской области
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В Зеленоградском районе Калининградской области, на территории нацпарка Куршская коса, за минувшие сутки в двух ДТП пострадали три человека. Причем, среди травмированных не было ни единого водителя.

Первая авария случилась в 13 часов 50 минут на 17 километре автодороги «Зеленоградск-Морское». Двигавшийся со стороны поселка Рыбачий в направлении поселка Лесной автомобиль марки «Шкода» под управлением 63-летнего водителя не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево, находившееся на противоположной стороне дороги. В результате ДТП 62-летняя пассажирка получила телесные повреждения.

Второе ДТП произошло в 17 часов 15 минут на той же трассе, но уже на 22 километре. В этот раз со стороны поселка Лесной в направлении поселка Рыбачий двигался автомобиль марки «БМВ» под управлением 22-летнего водителя, который наехал на двух пешеходов, шедших по противоположной обочине дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия 48-летний и 50-летний пешеходы, по данным ГИБДД, получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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