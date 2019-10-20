В Калининградской области рухнула часть стены у старинной кирхи поселка Перевалово

СЕГОДНЯ 16:16 2019-10-20T16:26:26+03:00

О том, что там может произойти ЧП, специалисты уже не раз предупреждали

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В поселке Перевалово Правдинского района Калининградской области обрушилась стена кирхи, построенной в 1808 году. О том, что крыша здания находится в аварийном состоянии, создатели сайта prussia39.ru предупреждали еще несколько лет назад, однако местные власти на замечание не отреагировали. По данным сайта, на июнь 2012 года кирха находилась в аварийном состоянии: перекрытия ее крыши прогнили, начало разрушаться черепичное покрытие, что привело к регулярным протечкам.

В минувшую субботу корреспондент «Комсомолки» заметил, что часть стены, на которую лилась вода, рухнула, а повисшие в воздухе стропила сильно прогнулись. Вероятно, эту зиму крыша здания уже не переживет, так как дополнительная нагрузка приведет к тому, что она полностью провалится.

Известно, что деревянная капелла в Мульдшене (довоенное название поселка Перевалово – Ред.) существовала уже в XVI веке, в 1603 году на ее месте была построена фахверковая кирха. Каменная кирха, которую можно наблюдать сегодня, была возведена в 1808 году. Здание имеет форму черырехугольника с квадратной башней на западе. Стены башни были немного выше нефа. В кирхе был установлен орган.

В ходе боев во время Великой Отечественной войны кирха не пострадала, а в послевоенные годы использовалась в качестве складского помещения. Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 кирха получила статус объекта культурного наследия местного значения.

ИСТОЧНИК KP.RU