В Светлогорске открылся «Дом писателя», в котором литераторы будут отдыхать бесплатно
В Светлогорске 20 октября открылся «Дом писателя», который будет принимать литераторов бесплатно. Об этом еще за день до открытия сообщил на своей странице в фейсбуке основатель дома председатель Калининградской областной писательской организации Борис Бартфельд.
- Друзья мои дорогие! Я строил, строил и, наконец, построил «Дом писателя», - сообщил Бартфельд, - закончил отделку 1 этажа и приглашаю вас 20 октября на символические первые литературные чтения. Адрес: Светлогорск, ул. Подгорная, 3. За зданием юстиции, чуть выше. Начнем новое литературное дело в Светлогорске.
Писатель также добавил, что строил это здание «как свой дом».
- Буду приглашать писателей бесплатно до 7 человек одновременно, - уточнил он. – Может, что хорошее напишут о нашем крае и Светлогорске.
Борис Бартфельд также с 1992 года известен как предприниматель-отельер. Он является владельцем и директором гостевых домов «Альбертина» и «Дом сказочника».
ИСТОЧНИК KP.RU