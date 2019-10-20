2019-10-20T17:28:20+03:00
Общество

В Светлогорске открылся «Дом писателя», в котором литераторы будут отдыхать бесплатно

Построил его председатель Калининградской областной писательской организации Борис Бартфельд
Иван МАРКОВ
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"Дом писателя" в Светлогорске"Дом писателя" в СветлогорскеФото: Борис Бартфельд
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В Светлогорске 20 октября открылся «Дом писателя», который будет принимать литераторов бесплатно. Об этом еще за день до открытия сообщил на своей странице в фейсбуке основатель дома председатель Калининградской областной писательской организации Борис Бартфельд.

- Друзья мои дорогие! Я строил, строил и, наконец, построил «Дом писателя», - сообщил Бартфельд, - закончил отделку 1 этажа и приглашаю вас 20 октября на символические первые литературные чтения. Адрес: Светлогорск, ул. Подгорная, 3. За зданием юстиции, чуть выше. Начнем новое литературное дело в Светлогорске.

Писатель также добавил, что строил это здание «как свой дом».

- Буду приглашать писателей бесплатно до 7 человек одновременно, - уточнил он. – Может, что хорошее напишут о нашем крае и Светлогорске.

Борис Бартфельд также с 1992 года известен как предприниматель-отельер. Он является владельцем и директором гостевых домов «Альбертина» и «Дом сказочника».

ИСТОЧНИК KP.RU

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