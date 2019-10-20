В Калининграде за субботу произошло две аварии с пострадавшими

СЕГОДНЯ 18:18 2019-10-20T18:18:28+03:00

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19 октября в центре Калининграда случилось два ДТП с пострадавшими. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, первая авария случилась в 9:15 минут на втором эстакадном мосту. Двигавшийся со стороны улицы Фрунзе в направлении улицы Октябрьской автомобиль марки «Газель» под управлением 27-летнего водителя в районе дома №20 по улице Генерала Павлова наехал на 41-летнего пешехода, переходившего дорогу. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения.

Второе ДТП произошло в 22:05 на улице Александра Невского. В этом случае двигавшийся в направлении улицы Льва Толстого автомобиль марки «Киа» под управлением 37-летнего водителя в районе дома №133 врезался в «Мерседес», под управлением 30-летнего водителя. В результате столкновения 24-летняя пассажирка «Мерседеса» получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU