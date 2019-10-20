2019-10-20T18:55:15+03:00
Спорт

Тренер ФК «Балтика»: Наши победы не связаны с материальными вещами, мы играем за людей, за болельщиков, за Калининград

Евгений Калешин признался, что команда и город поддержали его в трудную минуту – накануне матча у наставника футболистов умер отец
Иван МАРКОВ
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Евгений Калешин благодарит команду за отличную игруЕвгений Калешин благодарит команду за отличную игруФото: пресс-служба ФК "Балтика"
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Футбольный клуб «Балтика» побил рекорд, который был поставлен командой в далеком 1959 году. Калининградцы не проигрывают уже 14-й матч подряд, и такого не случалось целых 60 лет!

Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин после окончания матча признался, что получил от команды и города колоссальную поддержку в очень трудную для него минуту.

- Я хочу сказать слова благодарности футбольному клубу «Балтика», городу Калининград за такое участие, которое проявил город и клуб по отношению к тому, что произошло накануне матча, — сказал наставник «Балтики». - Накануне у меня умер отец. Никто здесь наверняка не очень знаком с ним, и было особенно поразительно такое отношение увидеть и самое главное почувствовать такую поддержку. Низкий поклон всем калининградцам. Со своей стороны постараюсь все максимально сделать для того, чтобы город гордился этой командой.

Далее Калешин отметил, что победа «Балтики» была абсолютно заслуженной, и усталости игроков практически не было. Также тренер обратил внимание на одну из главных причин успеха своих воспитанников.

- Вы видите, какими эмоциями игроки играют, - заявил Калешин. - На пустом стадионе это невозможно просто. Дыхание стадиона оказывает давление. В тяжелые моменты болельщики кричали, орали, и сопернику было тяжело. Это правдивая вещь, и она имеет цену. Стадион – это 12-й игрок, он помогает найти новые силы, когда ты уже устал. Ты видишь, какая огромная масса тебя поддерживает. Мы на каждый матч выходим с одной целью: 90 минут играть за людей, за болельщиков, за Калининград. Это очень важная вещь, когда ты отдаешь все переживания душевные. И победы, и поражения не связаны с материальными вещами, они связаны с сердечными, духовными вещами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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