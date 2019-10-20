2019-10-20T20:11:03+03:00
Общество

Вдоль трассы Калининград-Полесск высадят более 700 деревьев

Ранее на этом участке было вырублено 337 придорожных деревьев
Иван МАРКОВ
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Антон Алиханов на посадке деревьевАнтон Алиханов на посадке деревьевФото: Правительство Калининградской области
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На трассе Калининград-Полесск высадят более 700 деревьев. Об этом в воскресенье 20 октября сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

В этот день губернатор Антон Алиханов выехал на реконструируемый в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» участок трассы, общая протяженность которого составляет 12,1 км.

- Подрядчику по контракту до августа 2021 года предстоит привести в порядок объект в три этапа, - заявили в пресс-службе. - В 2019 году запланировано выполнить работы по переустройству водопровода, канализации и сетей связи, отремонтировать мосты через реку Камышовая и реку Гурьевка, а также дорожного полотна от поворота на Каширское в сторону Полесска.

Проект также предполагает и высадку более 700 деревьев на участках, где ведутся работы. Собственно, в этой части работ поучаствовал и Антон Алиханов, который совместно с профильными министрами, представителями администрации Гурьевского городского округа и подрядчиком высадил 247 деревьев породы клен остролистный рядом с центральной районной больницей.

Напомним, ранее на этом участке было вырублено 337 взрослых деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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