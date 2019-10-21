СЕГОДНЯ 10:30 2019-10-21T10:30:43+03:00

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В Славске в школе после ремонта открылся спортивный зал. В современных условиях с новым спортивным инвентарем теперь могут заниматься около 800 учеников, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Национальный проект «Образование» дает новые возможности для создания комфортных условий для обучения детей. Отрадно, что муниципалитеты, в том числе и Славский городской округ, уделяют особое внимание спорту в школах, стараются не только проводить ремонты, но и расширять число секций и клубов на базе школ, – отметила министр образования Светлана Трусенева.

Улучшение условий для занятий спортом в школах Славского городского округа проводится с 2016 года. За это время были установлены многофункциональные площадки и отремонтированы залы практически во всех сельских школах. В этом году работы проводились в Тимирязевской школе.

ИСТОЧНИК KP.RU