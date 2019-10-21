В Калининградской области оформление субсидий полностью перевели в цифровой формат

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-21T10:37:12+03:00

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С этого года оформление субсидий в Калининградской области полностью переведено в цифровой формат. Весь процесс - от сбора и проверки документов до выплат и дальнейшей отчётности, архивирования и аналитики, производится через государственную информационную систему «Субсидирование». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первоначально ГИС использовалась для оформления крупнейших выплат в регионе – субсидий на поддержку труда. Сейчас через автоматизированную систему проходят почти все субсидии, выплачиваемые органами исполнительной власти региона. Помимо субсидий на поддержку рынка труда, это рибейты для кинопроизводителей и другие выплаты.

Сообщается, что за три с половиной года использования ГИС «Субсидирование» с её помощью обработано более 24 тысяч обращений от заявителей. Свыше 400 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получили господдержку в виде субсидий на сумму более 170 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU