В «Храброво» из-за тумана задерживается прибытие рейсов из Москвы
В калининградском аэропорту «Храброво» в понедельник, 21 октября, из-за неблагоприятных метеоусловий произошли изменения в расписании авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Из-за тумана задерживается прибытие рейса SU 1000 из Шереметьево, SU 6323 из Санкт-Петербурга. Ориентировочно, они должны прибыть в Калининград в 12:30.
Также задерживается рейс S777 из Домодедово, он ожидается только в 16:10.
Кроме этого, был отменен рейс из Калининграда во «Внуково» в 9:25.
Прибытие и вылет задержанных рейсов можно уточнить в справочной аэропорта по телефону: +7(4012) 300-300.
ИСТОЧНИК KP.RU