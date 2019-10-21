В «Храброво» из-за тумана задерживается прибытие рейсов из Москвы

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-21T10:45:50+03:00

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В калининградском аэропорту «Храброво» в понедельник, 21 октября, из-за неблагоприятных метеоусловий произошли изменения в расписании авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Из-за тумана задерживается прибытие рейса SU 1000 из Шереметьево, SU 6323 из Санкт-Петербурга. Ориентировочно, они должны прибыть в Калининград в 12:30.

Также задерживается рейс S777 из Домодедово, он ожидается только в 16:10.

Кроме этого, был отменен рейс из Калининграда во «Внуково» в 9:25.

Прибытие и вылет задержанных рейсов можно уточнить в справочной аэропорта по телефону: +7(4012) 300-300.

ИСТОЧНИК KP.RU