2019-10-21T10:49:34+03:00
Происшествия

В Калининграде компания молодежи на «Ниссане» врезалась в «Мерседес»

В результате ДТП повреждения различной степени тяжести получили четыре человека
Игорь ОРЕХОВ
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В третьем часу ночи 20 октября на Гвардейском проспекте Калининграда автомобиль «Ниссан» под управлением 21-летнего водителя на регулируемом перекрестке столкнулся со встречным «Мерседесом». Последний в этот момент выполнял левый поворот, а за его рулем сидела 23-летняя девушка.

В результате травмированными оказались все, кто находился в «Ниссане» - виновник ДТП и трое пассажиров 22, 22, 24-х лет от роду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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