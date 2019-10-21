В Калининграде компания молодежи на «Ниссане» врезалась в «Мерседес»
В результате ДТП повреждения различной степени тяжести получили четыре человека
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В третьем часу ночи 20 октября на Гвардейском проспекте Калининграда автомобиль «Ниссан» под управлением 21-летнего водителя на регулируемом перекрестке столкнулся со встречным «Мерседесом». Последний в этот момент выполнял левый поворот, а за его рулем сидела 23-летняя девушка.
В результате травмированными оказались все, кто находился в «Ниссане» - виновник ДТП и трое пассажиров 22, 22, 24-х лет от роду.
ИСТОЧНИК KP.RU