2019-10-21T10:57:13+03:00
Происшествия

В ДТП под Калининградом пострадал 5-летний ребенок

На прямом участке шоссе «Шкода» вылетела в кювет и перевернулась
Игорь ОРЕХОВ
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Днем 20 октября в Гвардейском районе из Славска в Калининград ехал автомобиль «Шкода», которым управлял 58-летний водитель. На 8 километре шоссе «Гвардейск - река Неман – Славск» автолюбитель съехал в кювет слева по ходу движения и там опрокинулся. В результате оказались травмированы находившиеся в салоне иномарки пассажиры, одному из которых 60, а другому 5 лет.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причину, по которой водитель не смог удержать транспортное средство в пределах проезжей части на прямом участке дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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