2019-10-21T11:06:14+03:00
Происшествия

Калининградец пытался провезти в Польшу янтарь с инклюзами

Контрабанду выявили сотрудники пограничного перехода в Гроново
Игорь ОРЕХОВ
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Проходивший таможенный контроль на погранпереходе в Гроново россиянин заявил, что перевозит только две пачки сигарет – разрешенную законом норму табачных изделий. Но поляки ему не поверили, направили автомобиль в специальный ангар для детального контроля и убедились, что их недоверие было не напрасным.

Правда, в машине никаких тайников не оказалось. Зато на своем собственном теле путешественник спрятал 820 граммов янтаря-сырца. Причем некоторые камни, как выяснилось в дальнейшем, были с инклюзами – то есть, внутри них содержались влипшие когда-то в доисторическую смолу насекомые.

В итоге стоимость контрабанды будут определять профессиональные оценщики. А в отношении россиянина возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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