В Калининграде на трех улицах отключили электричество

СЕГОДНЯ 11:04 2019-10-21T11:05:55+03:00

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В понедельник, 21 октября, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на Ленинский пр-т 123-129, 131, ул. Багратиона 82-88, 87-91, 90-96, 98-104а, 106-112, ул. Казанская 2-8.

Холодное водоснабжение до 16 часов приостановлено на ул. А. Невского 239, 241, 251, 255, 257, 263-271.

ИСТОЧНИК KP.RU