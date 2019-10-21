2019-10-21T12:22:36+03:00
Общество

Калининградка требует от владельца магазина заплатить ей за перелом обеих ног

Выходя из торгового павильона, женщина поскользнулась и получила тяжелую травму
Игорь ОРЕХОВ
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Больше 100 тысяч рублей требует жительница Светлогорска от местного бизнесмена.

В марте этого года женщина благополучно купила мясо в одном из торговых павильонов, но когда уже выходила на улицу, поскользнулась и упала. Да так неудачно, что сломала голени обеих ног!

После сложной хирургической операции пришлось пройти длительный курс сначала стационарного, а затем амбулаторного лечения. Калининградка одно время могла передвигаться исключительно на костылях, потом была вынуждена использовать трость и после снятия гипса приобрести специальные фиксаторы.

Немного оправившись, женщина решила взыскать с владельца торговой точки расходы на приобретение медицинского инвентаря в размере 6 638 рублей и 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Добровольно платить индивидуальный предприниматель отказался, и пострадавшая направила иск в суд, добавив к своим требованиям штраф в размере 50 процентов от суммы, присужденной в пользу потребителя, за отказ удовлетворить ее претензии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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