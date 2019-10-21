2019-10-21T12:44:44+03:00
Общество

Калининградские школьники вышли в финал Международного инженерного конкурса

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Калининградские школьники вышли в финал «Кванториады» - международного конкурса детских инженерных команд. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Участники конкурса представили проекты по одному из десяти направлений: «Аэротакси», «Бесшовный навигатор», «Гибкая электроника», «Инструменты редактирования генов», «Канатная дорога», «Оптимальный захват», «Психоэмоциональный тренажер», «Трансформируемый модуль космической станции», «Умная энергетика» и «Low cost high-tech».

В заочном туре конкурса участие приняли 338 команд из 59 регионов России и шести стран. В финал прошли 92 команды, из них три – из Калининградской области.

Все команды от региона создавали проекты по приоритетным направлениям. Воспитанники детского технопарка «Кванториума» решали задачу по непрерывной навигации человека на улице и в помещении с помощью приложения для мобильного устройства. Креативность идеи заключается в том, что бесшовный навигатор располагается на обуви, поэтому встроив модуль в ботинки, ребята длительное время работали над приложением. Другая команда разрабатывала функционирующую модель трансформируемого модуля (ТМ) космической станции.

Команда из центра развития современных компетенций детей на базе БФУ им. И. Канта представила устройство-тренажер для развития навыка управления мимикой и помощи в восстановлении нормальной подвижности мимических мышц после инсультов. По задумке молодых изобретателей, проект предполагает создание алгоритма миостимуляции на основе физиологической обратной связи. Для этого производится регистрация и цифровая обработка электромиограммы (ЭМГ), записи электрической активности мышц, при различных эмоциональных состояниях здорового человека. На основе данных исследований планируется создать миостимулятор, который будет дублировать сигналы со здоровой части лица, создавать искусственный сигнал и стимулировать неактивные мышцы, что приведет в итоге к полному или частичному восстановлению подвижности лица.

В финале команде школьников и наставников предстоит доработать свой проект. Заключительный этап пройдёт в Москве, в Центральном Манеже, с 18 по 21 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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