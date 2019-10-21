2019-10-21T12:47:52+03:00
Происшествия

Жительница Питера получила из Калининграда посылку с надкусанным шоколадом

Кирилл Алексеев
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Неприятная неожиданность подстерегла жительницу Санкт-Петербурга, когда она получила долгожданную посылку из Калининграда.

Как пишет издание "Фонтанка", в посылке, отправленной первым классом, были упаковки с витаминами и шоколад. Увы, в целости и сохранности дошло не все.

- Посылка была как будто погрызенная снаружи. Витамины целы, но упаковки помяты и разорваны. А от шоколада отгрызен большой кусок, – расстроенно рассказала петербурженка.

Впрочем, на шоколад покусились, скорее всего, не в Калининграде. Как сообщается, на складе в Санкт-Петербурге, посылку принимали в абсолютно целой упаковке, однако в почтовое отделение она поступила уже порченной.

Женщина сейчас думает подавать жалобу на "Почту России".

ИСТОЧНИК KP.RU

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