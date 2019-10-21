Жительница Питера получила из Калининграда посылку с надкусанным шоколадом
Неприятная неожиданность подстерегла жительницу Санкт-Петербурга, когда она получила долгожданную посылку из Калининграда.
Как пишет издание "Фонтанка", в посылке, отправленной первым классом, были упаковки с витаминами и шоколад. Увы, в целости и сохранности дошло не все.
- Посылка была как будто погрызенная снаружи. Витамины целы, но упаковки помяты и разорваны. А от шоколада отгрызен большой кусок, – расстроенно рассказала петербурженка.
Впрочем, на шоколад покусились, скорее всего, не в Калининграде. Как сообщается, на складе в Санкт-Петербурге, посылку принимали в абсолютно целой упаковке, однако в почтовое отделение она поступила уже порченной.
Женщина сейчас думает подавать жалобу на "Почту России".
ИСТОЧНИК KP.RU