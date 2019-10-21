После застолья с соседом калининградец лишился входной двери

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-21T12:54:46+03:00

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Один пенсионер в Нестеровском районе очень боялся воров. Поэтому решил установить у себя дома более надежную входную дверь – металлическую, мощным замком. Приобретя заветный товар в магазине, сельчанин отвез дверь к себе в поселок, решив, что установит ее уже завтра. И надо же было такому случиться, что в гости к нему тем же вечером зашел 48-летний односельчанин. Покупку решили обмыть…

Хозяин жилища проснулся утром с больной головой, но что еще хуже – вскоре он обнаружил, что новая дверь исчезла. Пришлось вызывать на помощь полицию. Участковые уполномоченные выяснили, что происходило накануне, отправились по месту жительства соседа и предсказуемо обнаружили там похищенную дверь. Которую, кстати, ушлый вор, в отличие от своей жертвы, не поленился тут же установить в своем доме.

Возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит лишение свободы на срок до двух лет, а похищенное имущество, как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, изъято. Кто именно выковыривал дверь из проема, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU