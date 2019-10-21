2019-10-21T12:54:46+03:00
Происшествия

После застолья с соседом калининградец лишился входной двери

Воспользовавшись тем, что крепко выпивший хозяин уснул, гость присвоил его имущество
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Один пенсионер в Нестеровском районе очень боялся воров. Поэтому решил установить у себя дома более надежную входную дверь – металлическую, мощным замком. Приобретя заветный товар в магазине, сельчанин отвез дверь к себе в поселок, решив, что установит ее уже завтра. И надо же было такому случиться, что в гости к нему тем же вечером зашел 48-летний односельчанин. Покупку решили обмыть…

Хозяин жилища проснулся утром с больной головой, но что еще хуже – вскоре он обнаружил, что новая дверь исчезла. Пришлось вызывать на помощь полицию. Участковые уполномоченные выяснили, что происходило накануне, отправились по месту жительства соседа и предсказуемо обнаружили там похищенную дверь. Которую, кстати, ушлый вор, в отличие от своей жертвы, не поленился тут же установить в своем доме.

Возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит лишение свободы на срок до двух лет, а похищенное имущество, как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, изъято. Кто именно выковыривал дверь из проема, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саперы Балтфлота обезвредили 11 боеприпасов времен войны
На выходных на калининградских дорогах задержали 18 пьяных водителей
Молодые ученые из Калининграда получили гранты президента РФ
Жительница Питера получила из Калининграда посылку с надкусанным шоколадом
Калининградские школьники вышли в финал Международного инженерного конкурса
Калининградка требует от владельца магазина заплатить ей за перелом обеих ног
В Калининграде на трех улицах отключили электричество
Калининградец пытался провезти в Польшу янтарь с инклюзами
В ДТП под Калининградом пострадал 5-летний ребенок
В Калининграде компания молодежи на «Ниссане» врезалась в «Мерседес»
В «Храброво» из-за тумана задерживается прибытие рейсов из Москвы
В Калининградской области оформление субсидий полностью перевели в цифровой формат
В Славске в школе после ремонта открылся спортивный зал
В Гвардейске ночью сгорел кроссовер «Рено»
В Калининграде на улице Шатурской автомобилист развернулся, сбив несколько пролетов ограждения
Вдоль трассы Калининград-Полесск высадят более 700 деревьев
Тренер ФК «Балтика»: Наши победы не связаны с материальными вещами, мы играем за людей, за болельщиков, за Калининград
В Калининграде за субботу произошло две аварии с пострадавшими
В Светлогорске открылся «Дом писателя», в котором литераторы будут отдыхать бесплатно