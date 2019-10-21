2019-10-21T13:08:03+03:00
Общество

Молодые ученые из Калининграда получили гранты президента РФ

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Молодые исследователи из Калининграда получили гранты президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Господдержку научных исследований получили ведущий специалист службы организации научно-исследовательской деятельности Андрей Зюбин, научный сотрудник академии «Кантиана» Леонид Корнилаев, заведующий социологической лабораторией анализа, моделирования и прогнозирования рисков Александр Щекотуров и научный сотрудник центра иммунологии и клеточных биотехнологий Кристина Юрова.

В региональном министерстве образования уточнили, что исследования ученых охватывают такие области как оптика, социология, биомедицина и философия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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