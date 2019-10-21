Молодые ученые из Калининграда получили гранты президента РФ
Молодые исследователи из Калининграда получили гранты президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Господдержку научных исследований получили ведущий специалист службы организации научно-исследовательской деятельности Андрей Зюбин, научный сотрудник академии «Кантиана» Леонид Корнилаев, заведующий социологической лабораторией анализа, моделирования и прогнозирования рисков Александр Щекотуров и научный сотрудник центра иммунологии и клеточных биотехнологий Кристина Юрова.
В региональном министерстве образования уточнили, что исследования ученых охватывают такие области как оптика, социология, биомедицина и философия.
ИСТОЧНИК KP.RU