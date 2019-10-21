На выходных на калининградских дорогах задержали 18 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-21T13:36:06+03:00

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На выходных в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 18 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Пятеро задержанных попались на повторном пьяном вождении – этих водителей ранее лишили прав, но они все равно сели пьяными за руль.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8 (4012) 552-815.

ИСТОЧНИК KP.RU