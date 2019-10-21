2019-10-21T13:51:02+03:00
Общество

Саперы Балтфлота обезвредили 11 боеприпасов времен войны

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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На выходных военные саперы обезвредили на территории Калининградской области 11 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Так на улице Набережной в Советске при проведении строительных работ обнаружили 2 противотанковых мины, в поселке Мечниково под Балтийском нашли три 76-мм артснаряда и 120-мм миномётная мина, в поселке Киселевка в Правдинском районе - три артиллерийских боеприпаса калибра 152, 82 и 76 мм.

Кроме того, один 152-мм артснаряд и 82-мм миномётная мина были вывезены из поселка поселке Высокое Нестеровского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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