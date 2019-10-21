Калининградская область оказалась в хвосте рейтинга по доступности газа для населения

СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-21T14:01:06+03:00

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Калининградская область по итогам второго полугодия 2019 года заняла только 69-е место среди 73-х регионов РФ по доступности сетевого газа для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».

В регионе на среднюю зарплату можно купить 3153,2 кубометров газа.

Рейтинг строился на основе распределения регионов по количеству кубических метров сетевого газа, которое может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую, за вычетом НДФЛ, зарплату.

Больше всего сетевого газа на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Ненецкого автономного округа и Сахалинской области. Наименее доступен газ в Саратовской, Ивановской, Иркутской и Кировской областях. Жители этих регионов на среднюю чистую заработную плату могут купить менее трех тысяч кубических метров сетевого газа

ИСТОЧНИК KP.RU