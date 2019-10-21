2019-10-21T14:01:51+03:00
Общество

Жительница Багратионовского района пыталась провезти через границу попугая в коробке

Птицу отыскала служебная собака
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Таможня Калининградской области
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На границе в Багратионовске задержали местную жительницу, которая ехала из Польши на своем легковом автомобиле. В ходе таможенного досмотра, в котором участвовала служебная собака по клички Барри Вайт, в салоне авто нашли коробку с живым экзотическим грузом.

Пластиковый контейнер, обернутый сеткой, находился между водительским и пассажирским сидением. Внутри сидел попугай корелла.

Об этом сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

Женщина рассказала, что купила попугая в Польше, но везла птицу без обязательных ветеринарных документов в надежде, что таможенники не будут проверять салон машины.

Хозяйке пришлось вывезти попугая обратно в Польшу. Женщина заплатит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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