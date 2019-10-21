Жительница Багратионовского района пыталась провезти через границу попугая в коробке
На границе в Багратионовске задержали местную жительницу, которая ехала из Польши на своем легковом автомобиле. В ходе таможенного досмотра, в котором участвовала служебная собака по клички Барри Вайт, в салоне авто нашли коробку с живым экзотическим грузом.
Пластиковый контейнер, обернутый сеткой, находился между водительским и пассажирским сидением. Внутри сидел попугай корелла.
Об этом сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни.
Женщина рассказала, что купила попугая в Польше, но везла птицу без обязательных ветеринарных документов в надежде, что таможенники не будут проверять салон машины.
Хозяйке пришлось вывезти попугая обратно в Польшу. Женщина заплатит штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU