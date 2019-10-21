Первые американские танки и БМП уже прибыли в Литву

СЕГОДНЯ 14:27 2019-10-21T14:27:55+03:00

В непосредственной близости от границы с Калининградской областью будут развернут еще один батальон НАТО

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Сегодня, 21 октября в Литву прибыл первый эшелон с бронетехникой батальона вооруженных сил США, который будет дислоцироваться в стране до следующей весны. Как сообщается, поезд доставил 8 танков «Абрамс» и 21 боевую машину пехоты «Бредли». Ну а в общей сложности батальон насчитывает 500 военнослужащих и около 100 единиц тяжелой техники, включая 30 танков и 25 БМП. Все они должны быть переброшены в Литву из латвийской Риги в течение ближайших недель.

Как заявил литовский министра обороны Раймундас Кароблис, американское подразделение послужит дополнительным сдерживающим фактором для России. Дополнительным, видимо, потому, что в Литве уже находятся батальон бундесвера численностью свыше 1 тысячи военнослужащих и несколько истребителей НАТО.

Руководство Российской Федерации предсказуемо отреагировало на прибытие американских военных, заявив, что тем самым США нарушают основополагающий акт «Россия - НАТО», который не предусматривает размещения на постоянной основе значительных сил в восточноевропейских странах - членах альянса. По мнению наших военных специалистов, непрерывная ротация воинских подразделений фактически ничем не отличается от их постоянной дислокации.

ИСТОЧНИК KP.RU