«Янтарьэнерго» названо крупнейшим налогоплательщиком Калининградской области
АО «Янтарьэнерго» стало крупнейшим налогоплательщиком в Калининградской области. Об этом говорится в исследовании «Коммерсанта».
За 8 месяцев текущего года налог на прибыль компании составил 567,78 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба компании, всего за первое полугодие 2019 года «Янтарьэнерго» перечислило свыше 643 миллионов рублей налогов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней.
- Это на 78 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти на 3 процента увеличились отчисления в федеральный бюджет, на 17,5 процентов – в региональный и 48,8 процентов – в местный бюджет, - отметили в пресс-службе электросетевой компании.
ИСТОЧНИК KP.RU