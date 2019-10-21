2019-10-21T14:55:23+03:00
Экономика

«Янтарьэнерго» названо крупнейшим налогоплательщиком Калининградской области

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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АО «Янтарьэнерго» стало крупнейшим налогоплательщиком в Калининградской области. Об этом говорится в исследовании «Коммерсанта».

За 8 месяцев текущего года налог на прибыль компании составил 567,78 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба компании, всего за первое полугодие 2019 года «Янтарьэнерго» перечислило свыше 643 миллионов рублей налогов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней.

- Это на 78 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти на 3 процента увеличились отчисления в федеральный бюджет, на 17,5 процентов – в региональный и 48,8 процентов – в местный бюджет, - отметили в пресс-службе электросетевой компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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