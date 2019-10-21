Министр: Индустриальный парк «Храброво» привлечет 500 млн рублей инвестиций за четыре года

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-21T15:02:39+03:00

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Инфраструктура индустриального парка «Храброво» в Калининградской области будет полностью готова в 2020 года. Это позволит привлечь более 500 млн рублей инвестиций в течение четырех лет, сообщил «ТАСС» министр экономического развития, промышленности и торговли региона Дмитрий Кусков.

- Уже подписаны семь договоров аренды земельных участков и три соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности на этой территории. Инвесторы и арендаторы заявляют проекты на общую сумму 575 млн рублей, - сказал Кусков.

Кусков добавил, что по прогнозам в 2019 году резиденты «Храброво» привлекут более 23 млн рублей на проведение предпроектных изысканий и подготовку проектно-сметной документации. Он добавил, что первый резидент уже получил разрешение на строительство на площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU