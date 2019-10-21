В Калининграде двоих полицейских будут судить за получение взятки

СЕГОДНЯ 15:28 2019-10-21T15:28:55+03:00

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В суд Московского района Калининграда поступило уголовное дело по обвинению сотрудников полиции в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Двое полицейских выявили иностранку, которая находилась на территории региона без разрешительных документов. Чтобы «решить вопрос», правоохранители потребовали взятку в размере 30 тысяч рублей, но что-то пошло не так.

Судебное заседание назначено на 22 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU