Новый стадион в Калининграде передали в областную собственность
.Фото: Александр Подгорчук
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Правительство России передало в областную собственность стадион «Калининград». Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
В собственность Калининградской области передается сам стадион, билетные кассы, все КПП – шесть для посетителей и два транспортных.
Передача объекта в собственность должна быть осуществлена до 1 января 2020 года.
Напомним, ранее губенатор Антон Алиханов в интервью изданию «Газета.Ru» сообщил, что расходы на содержание нового стадиона в Калининграде составят порядка 300 млн рублей в год.
ИСТОЧНИК KP.RU