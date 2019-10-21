Новый стадион в Калининграде передали в областную собственность

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-21T16:04:04+03:00

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Правительство России передало в областную собственность стадион «Калининград». Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В собственность Калининградской области передается сам стадион, билетные кассы, все КПП – шесть для посетителей и два транспортных.

Передача объекта в собственность должна быть осуществлена до 1 января 2020 года.

Напомним, ранее губенатор Антон Алиханов в интервью изданию «Газета.Ru» сообщил, что расходы на содержание нового стадиона в Калининграде составят порядка 300 млн рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU