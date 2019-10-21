2019-10-21T16:04:04+03:00
Общество

Новый стадион в Калининграде передали в областную собственность

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Правительство России передало в областную собственность стадион «Калининград». Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В собственность Калининградской области передается сам стадион, билетные кассы, все КПП – шесть для посетителей и два транспортных.

Передача объекта в собственность должна быть осуществлена до 1 января 2020 года.

Напомним, ранее губенатор Антон Алиханов в интервью изданию «Газета.Ru» сообщил, что расходы на содержание нового стадиона в Калининграде составят порядка 300 млн рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пикантный Кант: Гарик Мартиросян рассказал о своем новом стендап-шоу
Прокуратура: Около 30% работников в Калининградской области работают неофициально
На польской границе задержали калининградца с уникальными янтарными самородками
Очевидцы сообщили о сбитом на «зебре» пешеходе на ул. А. Невского
Двое калининградских бродяг насмерть забили своего старшего товарища
Жительница Калининграда пыталась попасть в Польшу по поддельным документам
В Калининграде камеры «Безопасного города» помогли задержать вандалов
В ночь на четверг в Калининграде разведут мосты
В Калининграде двоих полицейских будут судить за получение взятки
Министр: Индустриальный парк «Храброво» привлечет 500 млн рублей инвестиций за четыре года
«Янтарьэнерго» названо крупнейшим налогоплательщиком Калининградской области
Карты «Альфа-Банка» с программами лояльности признаны лучшими по мнению Frank RG
Первые американские танки и БМП уже прибыли в Литву
Жительница Багратионовского района пыталась провезти через границу попугая в коробке
Калининградская область оказалась в хвосте рейтинга по доступности газа для населения