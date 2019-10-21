2019-10-21T16:13:24+03:00
Общество

В Калининграде камеры «Безопасного города» помогли задержать вандалов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде камеры «Безопасного города» помогли задержать хулиганов, которые разрисовали автобусную остановку. Об этом сообщает пресс-служба «Безопасного города».

Инцидент произошел на Московском проспекте. Группа вандалов наносила рисунки на остановочный пункт при помощи баллончиков с краской. Аналогичное изображение было обнаружено на фасаде соседнего здания.

Операторы комплекса сообщили в полицию, прибывшие на место сотрудники ППС задержали злоумышленников в близлежащих дворах. По данному факту возбуждено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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