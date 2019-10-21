В Калининграде камеры «Безопасного города» помогли задержать вандалов
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде камеры «Безопасного города» помогли задержать хулиганов, которые разрисовали автобусную остановку. Об этом сообщает пресс-служба «Безопасного города».
Инцидент произошел на Московском проспекте. Группа вандалов наносила рисунки на остановочный пункт при помощи баллончиков с краской. Аналогичное изображение было обнаружено на фасаде соседнего здания.
Операторы комплекса сообщили в полицию, прибывшие на место сотрудники ППС задержали злоумышленников в близлежащих дворах. По данному факту возбуждено административное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU