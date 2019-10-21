Жительница Калининграда пыталась попасть в Польшу по поддельным документам
.Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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На границе задержали жительницу Калининградской область, которая пыталась попасть в Польшу по поддельным документам. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
Инцидент произошел в пункте пропуска в Гжехотках. 34-летняя женщина предъявила документы на работу в одной из строительных компаний в качестве шеф-повара. Однако пограничник заподозрил, что документ был фальсифицирован и оказался прав.
В результате калининградку оштрафовали на 500 злотых и аннулировали ей визу.
ИСТОЧНИК KP.RU