Жительница Калининграда пыталась попасть в Польшу по поддельным документам

СЕГОДНЯ 16:25 2019-10-21T16:26:20+03:00

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На границе задержали жительницу Калининградской область, которая пыталась попасть в Польшу по поддельным документам. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Гжехотках. 34-летняя женщина предъявила документы на работу в одной из строительных компаний в качестве шеф-повара. Однако пограничник заподозрил, что документ был фальсифицирован и оказался прав.

В результате калининградку оштрафовали на 500 злотых и аннулировали ей визу.

ИСТОЧНИК KP.RU