Двое калининградских бродяг насмерть забили своего старшего товарища

СЕГОДНЯ 16:32 2019-10-21T16:32:14+03:00

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В марте этого года на пустыре в районе улицы Суздальской в Калининграде было обнаружено тело 51-летнего горожанина. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть человека была насильственной: причиной стал травматический шок, вызванный множественными ударами в область груди и шеи. В апреле следственный отдел по Ленинградскому району регионального СУ СКР возбудил уголовное дело по факту убийства.

- На первоначальном этапе расследования установить подозреваемых не удалось, - рассказала официальный представитель правоохранительного ведомства Наталья Гацко. - Однако слаженная и грамотная работа следователей Следственного управления Следственного комитета и Управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области позволила получить информацию о причастности к совершению указанного преступления двух мужчин без определенного места жительства. Одному из них 29 лет, другому – 32 года.

По предварительным данным, все трое (считая погибшего) распивали алкоголь возле одной из заброшенных дач. И, как это нередко бывает, по ходу этого увлекательного процесса жестоко поссорились между собой. Молодые бродяги обвинили старшего собутыльника в том, что тот якобы «подрезал» кошелек у одного из них. А так обвиняемый ушел в глухую «несознанку», принялись в буквальном смысле этого слова выбивать из него признание руками, ногами и деревянной палкой. В итоге забив до смерти.

- В отношении подозреваемых судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавила Наталья Гацко. - По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.

ИСТОЧНИК KP.RU