2019-10-21T16:36:08+03:00
Происшествия

Очевидцы сообщили о сбитом на «зебре» пешеходе на ул. А. Невского

Виктор Сергеев
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Фото: Восьмен ВосьменычФото: Восьмен ВосьменычФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В понедельник днем на улице А. Невского в Калининграде под колеса автомобиля попал пешеход. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло возле общежития. Молодой мужчина с собакой пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

Обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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