Очевидцы сообщили о сбитом на «зебре» пешеходе на ул. А. Невского
Фото: Восьмен ВосьменычФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В понедельник днем на улице А. Невского в Калининграде под колеса автомобиля попал пешеход. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
ДТП произошло возле общежития. Молодой мужчина с собакой пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.
Обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU