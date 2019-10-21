2019-10-21T17:08:51+03:00
Общество

На польской границе задержали калининградца с уникальными янтарными самородками

Виктор Сергеев
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..Фото: https://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl
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На польской границе задержали калининградца с уникальными янтарными самородками. Об этом сообщается на сайте палаты налоговой администрации в Ольштыне.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Гроново. Калининградец заявил, что при себе у него только две пачки сигарет, однако пограничник принял решение направить автомобиль на досмотр.

В машине ничего не нашли, однако под одеждой путешественника было обнаружено 820 гр. янтаря.

-Янтарь содержал включения и окаменелые организмы насекомых, сохраненные в самородках. Камни решили направить на экспертизу, потому что они могут иметь «значительную ценность», - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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