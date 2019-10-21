2019-10-21T18:28:10+03:00
Общество

Прокуратура: Около 30% работников в Калининградской области работают неофициально

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Около 30 работников работников в Калининградской области работают неофициально. Об этом в ходе форума «Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» заявил прокурор области Сергей Хлопушин.

По его словам, помимо административного давления существует и давление на легальный и прозрачный бизнес со стороны теневого предпринимательства.

- Теневики получают необоснованные и незаконные преимущества в ведении дел. Также теневой бизнес является фактором, стимулирующим коррупцию, - сказал он.

Областной прокурор выразил надежду, что калининградские предприниматели будут принимать «более деятельное участие в искоренении этих негативных явлений». При этом он отметил, что сегодня в предпринимательской среде еще не выработано тотального непринятия коррупции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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