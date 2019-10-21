Пикантный Кант: Гарик Мартиросян рассказал о своем новом стендап-шоу

СЕГОДНЯ 18:39 2019-10-21T18:39:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Гостем юмористического шоу «Вечерний Ургант», очередной выпуск которого показали на Первом канале, стал Гарик Мартиросян. Артист рассказывал о своем стендап-туре по стране и о том, как он всю жизнь пытался быть «свежим, молодым и прогрессивным в юморе».

Словно демонстрируя это, Гарик сказал: «Я бы назвал свой стиль интеллектуальным трешем. Пусть только не подумают зрители, что это о моих фантазиях, связанных с Иммануилом Кантом».

- Нет, так нет! Но ты сейчас обрубил большое количество зрителей, - предупредил гостя Ургант.

Тут Мартиросян сморщился, изображая эдакого ботаника в очках и проговорил: «Пойдем, послушаем про Канта пикантных шуточек!».

- Пикантный Кант! – сказал Иван Ургант, вероятно, предлагая это в качестве названия для шоу.

Мартиросян пообещал со сцены шутить обо всех и всем: от пользователей месенджеров в смартфонах, заканчивая жесткими политическими шутками.

ИСТОЧНИК KP.RU