Пикантный Кант: Гарик Мартиросян рассказал о своем новом стендап-шоу
Гостем юмористического шоу «Вечерний Ургант», очередной выпуск которого показали на Первом канале, стал Гарик Мартиросян. Артист рассказывал о своем стендап-туре по стране и о том, как он всю жизнь пытался быть «свежим, молодым и прогрессивным в юморе».
Словно демонстрируя это, Гарик сказал: «Я бы назвал свой стиль интеллектуальным трешем. Пусть только не подумают зрители, что это о моих фантазиях, связанных с Иммануилом Кантом».
- Нет, так нет! Но ты сейчас обрубил большое количество зрителей, - предупредил гостя Ургант.
Тут Мартиросян сморщился, изображая эдакого ботаника в очках и проговорил: «Пойдем, послушаем про Канта пикантных шуточек!».
- Пикантный Кант! – сказал Иван Ургант, вероятно, предлагая это в качестве названия для шоу.
Мартиросян пообещал со сцены шутить обо всех и всем: от пользователей месенджеров в смартфонах, заканчивая жесткими политическими шутками.
ИСТОЧНИК KP.RU