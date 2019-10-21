2019-10-21T22:47:11+03:00
Звезды

Артистка Калининградской филармонии задала вопрос в «Что? Где? Когда?»

Ирина Кулешова играла против команды Ивана Жаркевича
Александр КАТЕРУША
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Ирина Кулешова играла против команды Ивана Жаркевича.Ирина Кулешова играла против команды Ивана Жаркевича.Фото: Первый канал
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В третьей игре осенней серии «Что? Где? Когда?» приняла участие телезрительница из Калининграда – артистка Калининградской областной филармонии Ирина Кулешова. Команде Ивана Жаркевича она задала вопрос про высказывание писателя Александра Круглова.

«Лотерея пессимистов». О чем так сказал писатель? – озвучил вопрос ведущий, началась минута обсуждения.

Уже на первых секундах знаток Анастасия Рекшинская заговорила о страховании. Следом молодая команда, которая уже вела со счетом 4:0 обсуждала такие версии как русская рулетка и Нобелевская премия по литературе.

- Должен выигрывать тот, кто думает, что будет плохо, - рассуждали игроки.

Команда дала в итоге ответ «страхование». И, как оказалось, выбор был сделан верный.

- Эта версия показалась нам самой парадоксальной, красивой и интересной, - пояснил капитан команды Иван Жаркевич.

- Мне тоже показалось, что этот вопрос парадоксальный. Но вы и на него ответили, - обрадовал ведущий.

Ответ на этот вопрос принес команде Жаркевича победное пятое очко, за которым последовало и шестое. Знатоки с разгромным счетом 6:0 обыграли телезрителей, чего в клубе «Что? Где? Когда?» давненько не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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