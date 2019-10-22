В Калининграде продлили выездную вакцинацию против гриппа
Прививку сможет получить любой желающий с 21 по 25 октября.
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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С понедельника, 21 октября, вакцинация взрослого населения от 18 лет проводится на первом этаже ТРЦ «Европа». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Время работы передвижного прививочного кабинета увеличено до 21 часа.
- Такой формат вакцинации – внутри торгового комплекса – проводится в регионе впервые, ранее на выезде граждан прививали в медицинских передвижных центрах, - отметили в ведомстве.
Прививку сможет получить любой желающий с 21 по 25 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU