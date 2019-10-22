В Калининграде продлили выездную вакцинацию против гриппа

СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-22T10:25:55+03:00

Прививку сможет получить любой желающий с 21 по 25 октября.

Изменить размер текста: A A

С понедельника, 21 октября, вакцинация взрослого населения от 18 лет проводится на первом этаже ТРЦ «Европа». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Время работы передвижного прививочного кабинета увеличено до 21 часа.

- Такой формат вакцинации – внутри торгового комплекса – проводится в регионе впервые, ранее на выезде граждан прививали в медицинских передвижных центрах, - отметили в ведомстве.

Прививку сможет получить любой желающий с 21 по 25 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU