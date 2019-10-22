В Гусеве офицер похитил топлива почти на 2 млн рублей
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В Калининградской области на начальника службы ГСМ одной из воинских частей Балтфлота завели уголовное дело за присвоение чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.
В ходе проверки, которую провела прокуратура Гусевского гарнизона, начальник службы вносил в документы недостоверные сведения о количестве выданного топлива и смог создать излишки, которые он затем похитил. Всего было похищено топлива на 1,8 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU