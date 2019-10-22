В Гурьевском районе инспекторы ГИБДД выявили 11 неисправных автобусов
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В Гурьевском районе инспекторы ГИБДД в ходе проверки автобусов выявили свыше десяти нарушений. Об этом сообщает группа пропаганды Госавтоинспекции.
Всего было выявлено 11 правонарушений, связанных с техническим состоянием автобусов. Водителей привлекли к административной ответственности.
- Цель подобных проверок - снижение аварийности на пассажирском транспорте, предупреждение и пресечение нарушений ПДД, - заявили в ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU