В Калининграде более двух тысяч человек посетили дни неигрового кино

СЕГОДНЯ 11:14 2019-10-22T11:15:19+03:00

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IX Немецко-российские дни неигрового кино в Калининграде посетили более двух тысяч человек. Традиционный фестиваль «Территория кино» прошел с 17 по 20 октября, сообщает пресс-служба праивтельства области.

Ежегодно основу кинофорума составляют лучшие документальные фильмы, снятые за последние несколько лет в России и Германии, в том числе кинопремьеры, а также мастерская анимации, мастер-класс по созданию документального кино, мультипликация, дебютные короткометражные фильмы и круглый стол.

В этом году фестивальными площадками стали Калининградский музей изобразительных искусств, Историко-художественный музей, книжный клуб «Катарсис» и пространство «Гараж». Тема фестиваля этого года - «Человек и время». Традиционно в программу были включены дебютные фильмы. Среди гостей и участников «Территории кино» - известные режиссёры Фолькер Кёпп, Алина Рудницкая, Аннекатрин Хендель, Александр Марков, Бернд-Гюнтер Нам, а также молодые кинематографисты Арьюн Талвар, Бигна Томшин и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU