Спортсменка из Калининграда завоевала два золота всемирных игр в Австралии
Австралийский Брисбен принял всемирные игры спорта лиц с интелектуальными нарушениями, собрав более 1000 спортсменов.
В составе 33 атлетов из России статус одной из сильнейших спортсменок адаптивной легкой атлетики мира подтвердила чемпионка Европы и мира Александра Ручкина. Калининградка выиграла обе заявленные дисциплины.
Министерство спорта Калининградской области сообщает, что Александра победила в тройном прыжке, опередив конкуренток из Португалии и Франции, а потом – в секторе для классических прыжков в длину, оставив позади представительницу Португалии и России.
Александра Ручкина – легкоатлетка региональной адаптивной школы олимпийского резерва по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU