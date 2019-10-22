Спортсменка из Калининграда завоевала два золота всемирных игр в Австралии

СЕГОДНЯ 11:15 2019-10-22T11:15:35+03:00

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Австралийский Брисбен принял всемирные игры спорта лиц с интелектуальными нарушениями, собрав более 1000 спортсменов.

В составе 33 атлетов из России статус одной из сильнейших спортсменок адаптивной легкой атлетики мира подтвердила чемпионка Европы и мира Александра Ручкина. Калининградка выиграла обе заявленные дисциплины.

Министерство спорта Калининградской области сообщает, что Александра победила в тройном прыжке, опередив конкуренток из Португалии и Франции, а потом – в секторе для классических прыжков в длину, оставив позади представительницу Португалии и России.

Александра Ручкина – легкоатлетка региональной адаптивной школы олимпийского резерва по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU