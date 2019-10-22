2019-10-22T11:19:48+03:00
Общество

В Янтарном решили поднять часть променада

Виктор Сергеев
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Фото: Алексей ЗаливатскийФото: Алексей ЗаливатскийФото: Facebook
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В Янтарном решили поднять часть променада, чтобы защитить его от песка. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский.

- Каждый год променад в Янтарном заносит песком. Полностью. Каждую весну раскапываем. Никакие методы защиты не спасают. Изначально проектировщики допустили серьезную ошибку, надо было поднять его над уровнем пляжа, чтобы песок в ветреную погоду проходил снизу. Променад оказался преградой для песка во время штормовых ветров. Решили сейчас поднять небольшую часть. Посмотрим, как этот участок переживет зиму, - написал он.

Сити-менеджер отметил, что в следующем году власти будут принимать решения о целесообразности поднятия всего променада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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