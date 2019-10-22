В ГИБДД сообщили, на каких дорогах установят передвижные фоторадары на этой неделе
Региональное управление ГИБДД опубликовало список автодорог, на которых установят передвижные фоторадары на этой неделе
Передвижные комплексы будут установлены:
- На 53 километре автодороги 29 «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой»
- На 11 километре автодороги «Переславское - Круглово»
- В поселке Муромское, улица Центральная, в районе дома 10, автодорога «Калининград-Зеленоградск».
- На 53 километре автодороги «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск».
- На 26 километре автодороги «Калининград - Балтийск»
- На 35 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой»
- На 46 километре автодороги «Калининград-Балтийск»
- На 4 километре автодороги «Полесск – Гвардейск – Правдинск»
- На 22 километре автодороги «Калининград-Долгоруково»
ИСТОЧНИК KP.RU