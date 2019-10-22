В ГИБДД сообщили, на каких дорогах установят передвижные фоторадары на этой неделе

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-22T11:23:15+03:00

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Региональное управление ГИБДД опубликовало список автодорог, на которых установят передвижные фоторадары на этой неделе

Передвижные комплексы будут установлены:

- На 53 километре автодороги 29 «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой»

- На 11 километре автодороги «Переславское - Круглово»

- В поселке Муромское, улица Центральная, в районе дома 10, автодорога «Калининград-Зеленоградск».

- На 53 километре автодороги «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск».

- На 26 километре автодороги «Калининград - Балтийск»

- На 35 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой»

- На 46 километре автодороги «Калининград-Балтийск»

- На 4 километре автодороги «Полесск – Гвардейск – Правдинск»

- На 22 километре автодороги «Калининград-Долгоруково»

ИСТОЧНИК KP.RU