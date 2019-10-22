2019-10-22T11:51:51+03:00
Общество

В Калининграде свыше 20 улиц остались без электричества

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Во вторник, 22 октября, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 27-ми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Лесопильная 58-72,65-71.

До 17 часов электричество отключено на:

ул. Ю. Долгорукого 1-5,

ул. Механическая 3-5,4-10,

ул. Алтайская 1-я 11-27,2-14,

ул. Алтайская 2-я 1,2-8,

ул. Сестрорецкая 6-10,1-13,

ул. Славянская 3-39,6-26,

пер. Славянский 3,

ул. Селенгинская 11-21,12а,14,

ул. Благодатная 5-17,6-10,

ул. Макаренко 3-23,2а-24,

ул. Урицкого 27а-29,

ул. Каблукова 15б-19,20-22,

ул. стар. Карташова 51-75,

ул. Магнитогорская 3,

ул. Карташова 7-49,2-42,

ш. Балтийское 106-116;

До 18 часов света не будет на:

ул. Геологическая 1,

ул. Ген. Галицкого 17а-33,18,

ул. Звездная 25а-31,

ул. Соммера 27а (д/с №101),29-71,

ул. Минская 1-25,2-24,

ул. Пролетарская 55-77,

ул. Рокоссовского 2-14,

Ленинский пр-т 123-131,

ул. Багратиона 82-112,

ул. Казанская 2-8.

Холодное водоснабжение до 17 часов приостановлено на ул. Знойная 1-19 и до 18 часов на ул. Железнодорожная 29-59.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Зеленоградска отправили в колонию за организацию «резиновой квартиры»
На ул. Горького в Калининграде задержали водителя «Форда» с килограммом марихуаны
Сергей Шаргунов потребовал расследовать гибель Ивана Вшивкова в калининградском отделе полиции
Чтобы заставить калининградцев оплачивать проезд наличными, кондукторы умышленно блокируют валидаторы
В Советске директор магазина попался на присвоении 170 тысяч рублей
В Калининградской области создадут сеть центров амбулаторной онкологической помощи
Исследование: В Калининградской области подорожали загородные дома и дачи
Жителю Немана грозит четыре года колонии за два ружья и патроны
Зоологи из Копенгагена и Варшавы предложили бизонов из калининградского зоопарка скормить львам
Силанов о порче мозаик на Нижнем озере: Я бы не сказал, что там все катастрофически разбили
В Зеленоградске восстановили уникальное резное панно начала прошлого века
Мэр Калининграда пообещал подумать о строительстве велодорожек на завод «Янтарь»
В Янтарном поднимут променад, чтобы его не заносило песком
В Гвардейске лишенный прав пьяный водитель «Ауди» врезался в забор
В Калининграде до вечера не работает светофор на перекрестке Пролетарская-Соммера
В ГИБДД сообщили, на каких дорогах установят передвижные фоторадары на этой неделе
В Янтарном решили поднять часть променада
Спортсменка из Калининграда завоевала два золота всемирных игр в Австралии
В Калининграде более двух тысяч человек посетили дни неигрового кино
В Гурьевском районе инспекторы ГИБДД выявили 11 неисправных автобусов
В Калининграде при падении в автобусе пострадала 63-летняя женщина
На Московском проспекте в ДТП попал троллейбус
В Гусеве офицер похитил топлива почти на 2 млн рублей