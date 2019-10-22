В Калининграде свыше 20 улиц остались без электричества

СЕГОДНЯ 11:51 2019-10-22T11:51:51+03:00

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Во вторник, 22 октября, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 27-ми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Лесопильная 58-72,65-71.

До 17 часов электричество отключено на:

ул. Ю. Долгорукого 1-5,

ул. Механическая 3-5,4-10,

ул. Алтайская 1-я 11-27,2-14,

ул. Алтайская 2-я 1,2-8,

ул. Сестрорецкая 6-10,1-13,

ул. Славянская 3-39,6-26,

пер. Славянский 3,

ул. Селенгинская 11-21,12а,14,

ул. Благодатная 5-17,6-10,

ул. Макаренко 3-23,2а-24,

ул. Урицкого 27а-29,

ул. Каблукова 15б-19,20-22,

ул. стар. Карташова 51-75,

ул. Магнитогорская 3,

ул. Карташова 7-49,2-42,

ш. Балтийское 106-116;

До 18 часов света не будет на:

ул. Геологическая 1,

ул. Ген. Галицкого 17а-33,18,

ул. Звездная 25а-31,

ул. Соммера 27а (д/с №101),29-71,

ул. Минская 1-25,2-24,

ул. Пролетарская 55-77,

ул. Рокоссовского 2-14,

Ленинский пр-т 123-131,

ул. Багратиона 82-112,

ул. Казанская 2-8.

Холодное водоснабжение до 17 часов приостановлено на ул. Знойная 1-19 и до 18 часов на ул. Железнодорожная 29-59.

ИСТОЧНИК KP.RU