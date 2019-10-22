В Калининграде свыше 20 улиц остались без электричества
Во вторник, 22 октября, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 27-ми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 13 часов света не будет на ул. Лесопильная 58-72,65-71.
До 17 часов электричество отключено на:
ул. Ю. Долгорукого 1-5,
ул. Механическая 3-5,4-10,
ул. Алтайская 1-я 11-27,2-14,
ул. Алтайская 2-я 1,2-8,
ул. Сестрорецкая 6-10,1-13,
ул. Славянская 3-39,6-26,
пер. Славянский 3,
ул. Селенгинская 11-21,12а,14,
ул. Благодатная 5-17,6-10,
ул. Макаренко 3-23,2а-24,
ул. Урицкого 27а-29,
ул. Каблукова 15б-19,20-22,
ул. стар. Карташова 51-75,
ул. Магнитогорская 3,
ул. Карташова 7-49,2-42,
ш. Балтийское 106-116;
До 18 часов света не будет на:
ул. Геологическая 1,
ул. Ген. Галицкого 17а-33,18,
ул. Звездная 25а-31,
ул. Соммера 27а (д/с №101),29-71,
ул. Минская 1-25,2-24,
ул. Пролетарская 55-77,
ул. Рокоссовского 2-14,
Ленинский пр-т 123-131,
ул. Багратиона 82-112,
ул. Казанская 2-8.
Холодное водоснабжение до 17 часов приостановлено на ул. Знойная 1-19 и до 18 часов на ул. Железнодорожная 29-59.
ИСТОЧНИК KP.RU