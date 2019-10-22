В Гвардейске лишенный прав пьяный водитель «Ауди» врезался в забор
В Гвардейске на местного жителя завели уголовное дело за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
28-летнего мужчину ранее лишили прав за пьяное вождение. На днях он пьяным сел за руль, однако не справился с управлением и врезался в забор на улице Мелиораторов.
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что у водителя не истёк срок административного наказания за вождение в нетрезвом виде.
На него завели уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 300 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU