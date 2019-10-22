В Гвардейске лишенный прав пьяный водитель «Ауди» врезался в забор

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-22T12:06:20+03:00

Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 300 тысяч рублей.

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В Гвардейске на местного жителя завели уголовное дело за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

28-летнего мужчину ранее лишили прав за пьяное вождение. На днях он пьяным сел за руль, однако не справился с управлением и врезался в забор на улице Мелиораторов.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что у водителя не истёк срок административного наказания за вождение в нетрезвом виде.

На него завели уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU