В Янтарном поднимут променад, чтобы его не заносило песком

СЕГОДНЯ 12:14 2019-10-22T12:14:09+03:00

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Мэр Янтарного Алексей Заливатский принял решение поднять часть деревянного променада, чтобы предотвратить его заносы песком. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

"Каждый год променад в Янтарном заносит песком. Полностью, - сообщили Заливатский. - Каждую весну раскапываем. Никакие методы защиты не спасают. Изначально проектировщики допустили серьезную ошибку, надо было поднять его над уровнем пляжа, чтобы песок в ветреную погоду проходил снизу.

По словам мэра, "променад оказался преградой для песка во время штормовых ветров".

"Решили сейчас поднять небольшую часть. Посмотрим как этот участок переживет зиму. В следующем году будем принимать решения о целесообразности поднятия всего променада", - отметил Алексей Заливатский.

ИСТОЧНИК KP.RU